"Русские топчут нашу землю": территорию посольства РФ в Киеве забросали лаптями

Произошла непродолжительная стычка с полицией.

В Киеве в среду вечером во время акции "Шесть лет оккупации Крыма - шесть требований к агрессору" здание посольства России забросали лаптями, после чего произошла потасовка с полицией.

Как сообщают "Крым.Реалии", акция была посвящена шестой годовщине аннексии полуострова. Активисты принесли к посольству лапти, бросая их на территорию. Этому начали препятствовать правоохранители. Началась потасовка, которая продлилась несколько минут.

По слова руководителя крымскотатарского ресурсного центра Эскендера Бариева, "русский лапти топчут украинскую землю".

Читайте также"Для нас это честь - быть в Украине": посольство США записало видеообращение в годовщину оккупации Крыма (видео)

"Смысл был в том, чтобы вручить лапти россиянам, чтобы они удалялись вон из Крыма", - объяснил Бекиров.

Мероприятие возле дипломатического ведомства прошло в рамках международной кампании "Нет "Нормандии" без Крыма!".

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об установлении 26 февраля Днем сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.