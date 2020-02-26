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"Русские топчут нашу землю": территорию посольства РФ в Киеве забросали лаптями

23:14, 26 февраля 2020
Общество
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Под посольством РФ провели акцию / фото Крым.Реалии

В Киеве в среду вечером во время акции "Шесть лет оккупации Крыма - шесть требований к агрессору" здание посольства России забросали лаптями, после чего произошла потасовка с полицией.

Как сообщают "Крым.Реалии", акция была посвящена шестой годовщине аннексии полуострова. Активисты принесли к посольству лапти, бросая их на территорию. Этому начали препятствовать правоохранители. Началась потасовка, которая продлилась несколько минут.

В здание полетели лапти / фото Крым.Реалии

По слова руководителя крымскотатарского ресурсного центра Эскендера Бариева, "русский лапти топчут украинскую землю".

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"Смысл был в том, чтобы вручить лапти россиянам, чтобы они удалялись вон из Крыма", - объяснил Бекиров.

Мероприятие возле дипломатического ведомства прошло в рамках международной кампании "Нет "Нормандии" без Крыма!".

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об установлении 26 февраля Днем сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.

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