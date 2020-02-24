Скалецкая упрекнула СМИ из-за ситуации в Новых Санжарах и пожаловалась на манипуляции (видео)

Министр считает, что Минздрав активно вел коммуникацию по эвакуации украинцев из Китая, но к нему не прислушивались.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая упрекнула СМИ из-за освещения ситуации с коронавирусом. По ее мнению, нагнетание напряжения в медиапространстве стало одной из причин ситуации в Новых Санжарах.

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В интервью “5 каналу” глава Минздрава отметила, что ее министерство активно вело коммуникацию, однако не все были готовы прислушаться к ней.

"Мы вели коммуникацию, что мы подбираем объекты в нескольких городах Украины, что они должны соответствовать всем безопасным условиям для жителей. Полностью все наши действия коммуницировались...”, - заявила она.

По ее словам, все объекты анализировались эпидемиологами и специалистами, а медцентр в Новых Санжарах изначально рассматривался как запасной, но такой, что находится в высокой готовности принять людей.

“Относительно информирования. Давайте посмотрим, что произошло. Мы информировали, мы рассказывали наш алгоритм действий, одинаковый для любого города в Украине... Мы информировали, например, о том, что есть тест-системы в случае если будет подозрение на коронавирус. Еще до эвакуации, мы информировали о том, что у нас есть специалисты, которые осуществляют надзор и так далее, но что мы слышали в медиа?

Мы слышали в медиа: "Ну да, они скажут, что у них есть тест-системы, но можем ли мы им верить?" И каждый раз, даже когда мы информировали, медиа шли в сопровождение такое, что мы все равно не доверяем...”, - утверждает Скалецкая.

По ее мнению, если бы жителям Новых Санжар сообщили о размещении эвакуированных людей раньше, то это существенно бы ничего не изменило. Наоборот, люди вышли бы на улицы еще быстрее.

Кроме того, в медцентре постоянно проводят определенные мероприятия, однако с громадой их не согласовывают. В жизни поселка, настаивает Скалецкая, ничего не изменилось, его жители живут в безопасной среде.

“Когда манипулятивно ставится в один ряд Чернобыль, когда идет речь, манипулятивно, о том, что там, где были эти люди, надо сжечь - автобус, самолет, помещения. Это манипуляции, которые нагнетают страх и панику. Это тот вирус, который запустили в наших людей”, - продолжает министр.

Глава Минздрава отмечает, что вопрос не в объеме коммуникации, а в том, хотели ли обществе прислушаться к министерству.

“Это вопрос того, хотят ли нас слышать? Или нас хотели раньше слышать, когда мы говорили, что в Украине нет установленных ни подозрений, ни коронавируса. А мы в медиа могли слышать: "Мы не верим, их прячут". И что угодно. И когда нам так помогают (в кавычках) любые ютуб-каналы, фейсбуки...

Можно сколько угодно выходить на различные брифинги, мне сидеть в телевизоре. Вопрос только в том, хотят ли услышать", - подытожила она.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавирус COVID-19.

20 февраля 2020 года 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из Уханя, поместили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре "Новые Санжары" на Полтавщине.

Жители Новых Санжар протестовали против прибытия в медицинский центр МВД эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев. Протестующие перекрывали дорогу, бросали камни в автобусы с эвакуированными гражданами.

Во время столкновений 9 правоохранителей получили ранения. Полиция открыла два уголовных производства - по факту массовых беспорядков и насилия в отношении правоохранителей.

21 февраля полиция отпустила 23 из 24 наиболее агрессивных лиц, задержанных во время протестов, одного человека оставили под стражей. Он подчеркнул, что все фото - и телекамеры зафиксировали лица многих людей, которые организовали массовые беспорядки. 22 февраля суд в Полтаве избрал подозреваемому в наезде на нацгвардейцев в Новых Санжарах Владимиру Сиренко меру пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком на 2 месяца.