Скалецкая впервые встретилась с эвакуированными из Китая гражданами (фото, видео)

Министр побывала в комнатах на втором и третьем этажах санатория "Новые Санжары".

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что сегодня впервые встретилась с гражданами, эвакуированными из Китая, в медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах, и заметила, что ни у кого из них нет подозрения на ОРВИ.

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Об этом она сообщила в Facebook, опубликовав соответствующие фото.

"Сегодня впервые встретилась с гражданами, эвакуированными из Китая. Побывала в их комнатах на втором и третьем этажах санатория "Новые Санжары". Все здоровы. Ни у одного из эвакуированных подозрения на ОРВИ нет", - написала она.

По словам Скалецкой, ее защитный костюм - обязательное требование эпидемиологов, нарушать которое она не имеет права.

Министр также выразила благодарность всем, кто вынужден разместиться на обсервацию, за то, что они понимают и соблюдают все правила. "Ощущаем себя единой командой. Единственные жалобы, которые сейчас услышала, касаются разве что некоторых бытовых вопросов. Работаем над тем, чтобы обсервация в Новых Санжарах стала более комфортной", - резюмировала она.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

20 февраля 2020 года 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из Уханя, поместили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре "Новые Санжары" на Полтавщине.

В пресс-центре Нацгвардии заверили, что на территории медицинского центра обеспечены все условия санитарно-эпидемиологического контроля и безопасности режима карантина. Эвакуированных граждан разместили в отдельном здании с ограниченным доступом. Для них организовано отдельное питание, доставку которого осуществляют с учетом всех норм эпидемиологической безопасности. Кроме того, водоснабжение и канализация самого здания изолированы. Медики имеют все средства индивидуальной защиты. Охрану осуществляют военнослужащие Нацгвардии.