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В Украине появилась новая опасная игра среди школьников: родители бьют тревогу (фото)

14:56, 21 февраля 2020
Общество
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Игра "вызов прыжка" может быть смертельной / скриншот

В Украине родители школьников обеспокоены распространением среди подростков опасной игры «вызов прыжка», которая может быть смертельной.

Читайте такжеКиберполиция заблокировала более тысячи "групп смерти" в соцсетях – КнязевКак пишет «Обозреватель», в других странах уже есть подтвержденные случаи смерти из-за этой игры.

В школах Киевской области у опасного развлечения уже появились поклонники, из-за чего родители начали бить тревогу.

«Подсекают под ноги, если ребенок не знает, как падать, ударяется головой. Покажите детям, чтоб не вздумали играть ни с кем в такое. И если кто-то попросит попрыгать с ними, чтоб сразу отказывались. Многие дети уже получили сотрясение и смертельные травмы головы!» – пишут родители в социальных сетях и просят распространить сообщение.

Дети подсекают ноги друг другу / скриншот
Родители просят максимально распространить информацию об игре / скриншот

В Департаменте образования Киева уже узнали о жестокой игре. Там обещают принять меры, если увидят школьников за таким занятием.

Один из смертельных случаев от данной игры зафиксирован в Бразилии, где скончалась школьница Эмануэла Медейрос. Ребенок скончался от травмы головы в результате падения.

Ранее УНИАН сообщал, как до этого украинских школьников захлестнула еще опасная игра под названием «монетка».

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