В Украине появилась новая опасная игра среди школьников: родители бьют тревогу (фото)

У опасного развлечения уже есть поклонники в киевских школах.

В Украине родители школьников обеспокоены распространением среди подростков опасной игры «вызов прыжка», которая может быть смертельной.

Читайте такжеКиберполиция заблокировала более тысячи "групп смерти" в соцсетях – КнязевКак пишет «Обозреватель», в других странах уже есть подтвержденные случаи смерти из-за этой игры.

В школах Киевской области у опасного развлечения уже появились поклонники, из-за чего родители начали бить тревогу.

«Подсекают под ноги, если ребенок не знает, как падать, ударяется головой. Покажите детям, чтоб не вздумали играть ни с кем в такое. И если кто-то попросит попрыгать с ними, чтоб сразу отказывались. Многие дети уже получили сотрясение и смертельные травмы головы!» – пишут родители в социальных сетях и просят распространить сообщение.

В Департаменте образования Киева уже узнали о жестокой игре. Там обещают принять меры, если увидят школьников за таким занятием.

Один из смертельных случаев от данной игры зафиксирован в Бразилии, где скончалась школьница Эмануэла Медейрос. Ребенок скончался от травмы головы в результате падения.

Ранее УНИАН сообщал, как до этого украинских школьников захлестнула еще опасная игра под названием «монетка».