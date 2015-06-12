В оккупированном Крыму сохраняется штормовое предупреждение

В управлении МЧС Крыма предупреждают о схождении селевых потоков из-за сильных осадов, передает "Крым.Реалии".

Жителям крымской столицы местная власть рекомендует как можно меньше передвигаться по улицам в этот день.

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«В связи с ухудшением погодных условий 12 июня, усилением ветра, обильными ливнями с грозой администрация города Симферополя рекомендует по возможности сократить передвижения по городу и соблюдать правила поведения во время неблагоприятных погодных условий», – сообщили в городской администрации Симферополя.

В свою очередь спасатели Крыма отмечают, что в ближайшее время из-за осадков есть вероятность подъема уровня рек и угроза схода селевых потоков.

Ранее УНИАН сообщал, что сильный ливень, который бушевал 9 июня в оккупированном Крыму, стал причиной настоящего стихийного бедствия.