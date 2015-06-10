В Крыму сильный ливень вызвал наводнение, ряд городов остался без света и интернета (видео)

Помимо того, что многие улицы и районы в различных городах полуострова оказались затопленными, многие крымчане остались без интернета, в ряде микрорайонов крымской столицы до позднего вечера отсутствовало электричество, сообщает Крым.Реалии.

Особенно из-за обильных осадков пострадал Симферополь, где вода в некоторых районах доходила людям по пояс. На дорогах в центре крымской столицы были огромные пробки. Чтобы добраться из одного конца города в другой, необходимо было потратить около полутора-двух часов. Ситуацию осложняли ДТП. Некоторым водителям приходилось ведрами вычерпывать воду из своих авто.

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Интернет-пользователи сейчас активно выкладывают в социальных сетях видео происходившего накануне.

Оккупационные власти Симферополя рекомендуют по возможности сократить передвижение по городу и соблюдать правила поведения во время неблагоприятных погодных условий.