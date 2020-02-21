"Нас уже обвиняли, что война из-за нас": переселенцы из Донецка привезли еду эвакуированным украинцам в Новые Санжары (фото)
Переселенцы из Донецка поддержали эвакуированных из Китая украинцев, которые находятся на 14-дневном карантине в Новосанжарском санатории: привезли фрукты, напитки, шоколад и печенье.
Читайте такжеУтро после протестов: что сейчас происходит в Новых Санжарах (фото)
Об этом сообщил журналист Владимир Рунец в Facebook.
"Приехали переселенцы из Донецка. Привезли все, что смогли", - написал журналист.
"Нас уже обвиняли, что война из-за нас. Этих людей обвинят, что вирус из-за них", - прокомментировали переселенцы.
Журналист добавил, что переселенцы отказались от интервью: просто разгрузили машину продуктов перед санаторием и уехали.
Ранее эвакуирована из Уханя украинка показала условия в санатории «Новые Санжары». Как оказалось, не все номера были хорошо подготовлены для встречи людей, которые будут проходить двухнедельный карантин в учреждении.
Как сообщал УНИАН, в четверг вечером, 20 февраля, транспорт с эвакуированными из Уханя украинцами прибыл на территорию санатория в Новых Санжарах на Полтавщине.
Перед самым санаторием эвакуированным украинцам тоже был устроен «радушный» прием с горящими шинами и баррикадами.
Полиция открыла два уголовных производства по факту событий в Новых Санжарах: в результате столкновений между протестующими и полицейскими пострадали девять полицейских и одно гражданское лицо.
Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал столкновения в Новых Санжарах «стыдом на весь мир».