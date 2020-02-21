Украина сегодня отмечает День родного языка

Праздник был провозглашен в 1999 году, а отмечать его начали с февраля 2000-го.

Сегодня, 21 февраля, Украина и мир отмечают День родного языка. Это праздник для каждой страны имеет особое значение и призван способствовать поддержке языка как выразителя культурной принадлежности каждого человека. Об истории и традициях "языкового" праздника читайте ниже.

Международный день родного языка: история праздника

Этот праздник отмечают ежегодно, начиная с 2000 года. Старт этому дала Генеральная конференция ЮНЕСКО на 30-й ее сессии в Париже осенью 1999 года.

Дату для празднования Дня родного языка выбрали не случайно. В 1952 году в Пакистане был провозглашено единственный государственный язык - урду, что негативно восприняло местное население. Это и не удивительно, ибо общались на урду около 3% жителей страны, остальные использовали преимущественно бенгальский язык. Такое решение властей вызвало протесты. В городе Дакка произошли столкновения между митингующими и полицией, в результате которых силовики убили нескольких молодых людей. Восточный Пакистан, который в 1971 году провозгласил независимость и стал называться Бангладеш, 21 февраля отмечает как День мучеников. Именно по предложению Бангладеш ЮНЕСКО решило праздновать 21 февраля День родного языка.

День родного языка в Украине

Для нашей страны этот праздник особенно актуален, поскольку Украина является родной не только для украинцев, но и большого количества людей других национальностей и народностей. Именно поэтому, определенный процент тех, кто живет в Украине, родным языком считает русский, крымскотатарский, венгерский, польский, молдавский, болгарский, армянский и другие. Носители этих языков создают условия для их функционирования и развития путем проведения тематических мероприятий, конференций, киносеансов, чтений стихов и тому подобное.

Поскольку государственным языком в Украине является украинский, то на официальном уровне проходят мероприятия, которые призваны беречь, развивать и распространять именно его.

Видео: 21 февраля - День родного языка