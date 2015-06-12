Яценюк: МВД привлечет к ответственности чиновников Минобороны, разрешивших строительство нефтебазы возле военной части

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк сегодня на брифинге вблизи места пожара нефтебазы под Киевом.

«Выяснилось, что разрешение на строительство этой базы подписывалось Минобороны в 2010 году. Поэтому МВД, в рамках расследования этого уголовного дела также должно выяснить кто подписывал разрешения и привлечь к ответственности должностных лиц, которые поставили подписи под то, чтобы разместить эту базу близко к военному объекту и привлечь к ответственности чиновников как Минобороны, так и местной власти», - заявил Яценюк.

Читайте такжеЯценюк пообещал выделить финансовую помощь семьям пожарных, погибших при тушении нефтебазыРанее УНИАН сообщал, что премьер-министр Арсений Яценюк поручил главе МВД Арсену Авакову привлечь к уголовной ответственности директора и главного инженера горящей нефтебазы под Киевом.