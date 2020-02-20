"У нас нет санатория на острове": Аваков рассказал, почему для размещения эвакуированных украинцев выбрали Новые Санжары
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что санаторий в Новых Санжарах (Полтавская область) наиболее соответствовал всем необходимым критериям для размещения украинцев, эвакуированных из Китая из-за коронавируса.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Аваков заявил в Новых Санжарах, куда он прибыл и пообщался с местным жителями, протестующими против размещения украинцев в местном учреждении.
По его словам, для поселения эвакуируемых из Китая украинцев рассматривали 16-18 санаториев, но объект в Новых Санжарах лучше всего подошел под все критерии.
В частности, в санатории в Новых Санжарах – изолированная система канализации.
«Если бы вода шла в общий коллектор, то ваш санаторий не подошел бы, а тут – в емкость. Ее обеззараживают потом... И санаторий у вас отдельно стоит от всех зданий», - сказал Аваков.
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Однако местные жители заявили, что санаторий находится непосредственно в населенном пункте и не изолирован от других жилых домов.
«У нас нет, как в Австралии санатория на острове. Это они своих людей из Китая туда поселили. А Франция в такой же санаторий поселила», - ответил Аваков на заявления протестующих.
В ответ местные жители выражали претензии по поводу того, что население и местные органы власти якобы не были проинформированы о ситуации заранее.
Как сообщал УНИАН, ы поселке Новые Санжары Полтавской области местные жители протестуют против прибытия в медцентр Нацгвардии эвакуированных из Китая граждан, они блокировали дорогу межрегионального значения.