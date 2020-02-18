День родного языка - когда и как празднуют в Украине

Как и во всем мире в Украине Международный день родного языка отмечается 21 февраля.

21 февраля во всем мире отмечают международный День родного языка. Не исключением является и Украина. УНИАН разбирался, почему этот праздник важен для украинцев, как его отмечают у нас и чем украинский язык качественно отличается от других.

История Дня родного языка

Ежегодно 21 февраля, начиная с 2000 года, в мире отмечается Международный день родного языка. О «поддержке языкового и культурного разнообразия и многоязычия» было объявлено на ХХХ сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1999 году в Париже.

Поскольку из 6 тысяч разговорных языков мира около половины находятся под угрозой исчезновения, ЮНЕСКО стремится поддерживать язык как признак культурной принадлежности человека. Кроме того, организация считает, что изучение иностранных языков и многоязычие являются ключами к взаимопониманию и взаимоуважению.

Ежегодное празднование этого дня используется для направления внимания на меньшинства с менее чем 10 тысячами человек, которые активно разговаривают на родном языке. Часто эти языки не передаются следующему поколению и попадают в забвение. Много языков, которыми разговаривают менее 100 человек, не задокументированы.

День родного языка в Украине

Как и во всем мире в Украине Международный день родного языка отмечается 21 февраля. Это праздник для представителей 130 национальностей, носителей родных языков, которые проживают на территории нашего государства.

Как праздную День родного языка в Украине

По случаю празднования Дня родного языка в Украине в учреждениях общего среднего образования организуются и проводятся встречи с писателями, творческие диспуты, фестивали, языковые конкурсы, книжные выставки, литературные путешествия, презентации, круглые столы, тематические уроки и тому подобное.

Также в нашей стране родному языку посвящен праздник – День украинской письменности и языка, который ежегодно отмечается 9 ноября в день чествования памяти преподобного Нестора-Летописца.

Что мы знаем об украинском языке?

Украинский язык принадлежит к славянской группе индоевропейской языковой семьи. Ученые уверяют, что ближайшим генеалогически к украинскому является белорусский язык. По их убеждению, начиная с IX-XI века оба языка формировались на общей диалектной базе, а оба народа к XVI веку имели общий письменный книжный украинско-белорусский язык. Также украинский язык один из самых вокальных и благозвучных языков мира, является одним из древнейших на нашем континенте и имеет немало наречий.