Правоохранители открыли производство по факту задержания ФСБ участника крымскотатарского добробата

В начале февраля в оккупированном Россией Крыму задержали и арестовали Наримана Межмединова, который является участником крымскотатарского добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана.

Полиция Крыма открыла производство по факту задержания российской ФСБ участника крымскотатарского добровольческого батальона имени Н.Челебиджихана Наримана Межмединова.

Как сообщает в Facebook полиция Крыма, следователями действия оккупационных властей квалифицированы по ч.2 ст.146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека).

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Процессуальное руководство осуществляет прокуратура АР Крым.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 февраля, российские СМИ со ссылкой на пресс-службу российской ФСБ сообщили, что в оккупированном Крыму задержали и арестовали Наримана Межмединова, который является участником крымскотатарского добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана. Против него возбудили уголовное дело по факту якобы участия в деятельности "незаконного вооруженного формирования", что действует на территории иностранного государства с целью, которая противоречит интересам Российской Федерации (ч. 2 ст. 208 УК РФ).

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По данным "УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю", подозреваемый в августе 2016 года выехал на территорию Украины, где вступил в ряды возглавляемого Ленуром Ислямовым крымскотатарского добровольческого батальона им. Н. Челебиджихана. Затем он вернулся в Крым, но, "имея реальную возможность добровольно прекратить свое участие в НВФ, не обратился в правоохранительные органы с заявлением об этом, тем самым продолжив свою преступную деятельность по участию в батальоне".

Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд Симферополя" арестовал крымского татарина.