Правоохранители открыли производство по факту задержания ФСБ участника крымскотатарского добробата
Полиция Крыма открыла производство по факту задержания российской ФСБ участника крымскотатарского добровольческого батальона имени Н.Челебиджихана Наримана Межмединова.
Как сообщает в Facebook полиция Крыма, следователями действия оккупационных властей квалифицированы по ч.2 ст.146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека).
Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Процессуальное руководство осуществляет прокуратура АР Крым.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 февраля, российские СМИ со ссылкой на пресс-службу российской ФСБ сообщили, что в оккупированном Крыму задержали и арестовали Наримана Межмединова, который является участником крымскотатарского добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана. Против него возбудили уголовное дело по факту якобы участия в деятельности "незаконного вооруженного формирования", что действует на территории иностранного государства с целью, которая противоречит интересам Российской Федерации (ч. 2 ст. 208 УК РФ).
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По данным "УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю", подозреваемый в августе 2016 года выехал на территорию Украины, где вступил в ряды возглавляемого Ленуром Ислямовым крымскотатарского добровольческого батальона им. Н. Челебиджихана. Затем он вернулся в Крым, но, "имея реальную возможность добровольно прекратить свое участие в НВФ, не обратился в правоохранительные органы с заявлением об этом, тем самым продолжив свою преступную деятельность по участию в батальоне".
Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд Симферополя" арестовал крымского татарина.