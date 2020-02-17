В Институте нацпамяти предлагают не переименовывать станцию метро "Дорогожичи" в Киеве

В УИНП подчеркнули, что оба названия являются важной частью памяти киевлян.

В Украинском институте национальной памяти предлагают не переименовывать станцию метро "Дорогожичи" в Киеве, вместо этого принять другие меры.

Об этом в учреждении рассказали изданию "Хмарочос".

По мнению специалистов, топоним "Дорогожичи" является давним киевским - впервые он упоминается в Ипатьевской летописи в контексте событий 10 века. Топоним "Бабий Яр" известен с 19 века и тоже является исконно киевским. Поэтому никакого конфликта между названиями нет, объясняют в Институте, – они являются историческими и присущими местности.

Дорогожичами называют довольно большую местность между Сырцом, Куреневкой, Шулявкой, Лукьяновкой и Татаркой. Сегодня в Киеве есть одноименная улица Дорогожицкая. В 19 веке Дорогожицкой называлась современная улица Юрия Ильенко.

Что касается Бабьего Яра, то он является названием конкретного урочища в местности Дорогожичи, а также одним из самых известных в мире мест памяти о Холокосте. На сегодня это название в Киеве уже имеет Национальный историко-мемориальный заповедник "Бабий Яр" и остановка троллейбуса №23 рядом со станцией метро "Дорогожичи".

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Ни один из этих топонимов можно рассматривать как такой, что является забытым. Они оба являются важной частью памяти киевлян, подчеркивают в Институте нацпамяти.

Для того, чтобы привлечь внимание киевлян и гостей столицы к Бабьему Яру, в Институте готовят обращение к руководству Киевского метрополитена с предложением во время звукового объявление остановки на станции метро "Дорогожичи" сообщать о выходе к Национальному историко-мемориальному заповеднику "Бабий Яр". Для примера - так делается на станции "Арсенальная", где сообщают о выход к парку Славы и Музею истории Украины во Второй мировой войне. Также в Институте предлагают разместить на станции соответствующие указатели и дополнить инфографику с названиями станций в вагонах, на которой обозначены важные для посещения объекты.

В УИНП подчеркнули, что инициатива переименования станции не связана с декоммунизацией, ведь название "Дорогожичи" является историческим и уходит своими корнями к Киевской Руси, а сама станция получила название уже во времена независимой Украины - в 2000 году.

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Как сообщал УНИАН, инициативу о переименовании станции уже прокомментировали в КГГА.

Напомним, что на территории Бабьего Яра были расстреляны, по минимальным оценкам, более 30 тысяч евреев Киева. Только в первые два дня расстрелов было убито 33 тыс. 771 человека, при этом детей до трех лет даже не считали. Именно на месте станции метро "Дорогожичи" исторически расположено место входа в урочище, которое стало братской могилой.