Российские пограничники задержали украинское судно у берегов Крыма - росСМИ

Маломерное судно и четверо рыбаков доставлены в порт оккупированной Керчи.

Российские пограничники у берегов оккупированного Крыма задержали украинское маломерное судно с четырьмя рыбаками на борту.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России в оккупированном Крыму.

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Утверждается, что капитан якобы не выполнил требование российских силовиков об остановке. Во время осмотра судна оккупанты обнаружили сетку и рыбу. Разрешений на рыбалку и документов у украинцев якобы не было.

Кроме того, российские пограничники предоставили российским СМИ видео якобы допроса капитана судна. Утверждается, что капитан уточнил, что является владельцем судна. По его словам, судно вышло из села Райновка Приморского района Запорожской области Украины, на борту были четыре человека.

Как сообщила так называемый "уполномоченный по правам человека в Крыму" Лариса Опанасюк, команда украинского судна задержана на 48 часов.

Раньше у Азовского побережья обнаружили корабль береговой охраны ФСБ России, осуществлявший сбор разведывательных данных.