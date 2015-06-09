Одному из погибших пожарных на нефтебазе под Киевом был 21 год - журналист

Об этом в Twitter сообщила журналист «Громадського» Настя Станко.

По ее словам, отец Евгения Шевчука тоже пожарный. Он тоже принимал участие в тушении пожара и пострадал от огня.

Шевчук Євген Леонідович - 21 рік. Пожежник. Серед тих трьох. А його батько теж пожежник лежить тут з опіками — Nastya Stanko (@StankoNastya) June 9, 2015

"Шевчук Евгений Леонидович - 21 год. Пожарный. Среди тех трех. А его отец тоже пожарный, лежит здесь с ожогами", - написала Настя Станко.

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Как сообщал УНИАН, вечером 8 июня на нефтебазе "БРСМ-Нафта" в Васильковском районе Киевской области вспыхнул пожар. Сегодня около 8 утра на нефтебазе произошел мощный взрыв.

Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что к нефтебазе уже подогнали пожарный поезд и начали пробовать пенную атаку.