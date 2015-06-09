Пожар на нефтебазе под Киевом: трое людей пропали без вести, 12 пострадали
18:13, 09 июня 2015Общество
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Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет о 12 пострадавших в результате пожара на нефтебазе под Киевом
Трое пожарных пропали без вести / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Аваков сообщил сегодня на брифинге вблизи пожара на нефтебазе под Киевом.
«У нас всего 12 потерпевших, в том числе и гражданские лица», - заявил он.
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Он отметил, что в результате пожара «один погибший, трое пропавших без вести пожарников, шестеро пожарников получили травмы и ожоги, они сейчас находятся в больнице».
Как сообщил УНИАН, сегодня по состоянию на 12:00 в результате взрыва во время пожара на нефтебазе под Киевом погиб один человек, 14 - травмированы.
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