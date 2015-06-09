Спасатели остановили распространение огня на лесные массивы вблизи очага пожара под Киевом

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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"По состоянию на 14:30 распространение огня на лесные массивы вблизи очага пожара остановлено. На месте дежурят 4 единицы техники ГСЧС, которые контролируют ситуацию. Площадь распространения огня на лес была незначительной (100-150 метров)", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на месте пожара в пгт. Глеваха продолжает функционировать Штаб пожаротушения во главе с председателем ГСЧС Николаем Чечеткиным.

Как сообщал УНИАН, вечером 8 июня на нефтебазе в Васильковском районе Киевской области вспыхнул пожар.

Сегодня около 8 утра на нефтебазе произошел мощный взрыв. В МВД сообщили об одном погибшем и 14 пострадавших.

Проведено временное отселение граждан из 2-км зоны от границы пожара.

К тушению пожара привлечены также спасателей из Житомирской, Черкасской, Черниговской областей.

По словам Чечеткина, "основные усилия направлены на то, чтобы недопустить распространение огня в сторону воинской части, которая расположена за 50 метров от границы пожара".