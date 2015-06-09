В Киев доставили четырех пострадавших во время пожара на нефтебазе под Васильковом

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В больницу привезли двух сотрудников нефтебазы и двух сотрудников ГСЧС.

Читайте такжеСНБО озвучила две основные версии пожара на нефтебазе под Киевом (видео)

В сообщении отмечается, что столичные больницы и городской ожоговый центр работают в режиме полной готовности для оказания квалифицированной помощи пострадавшим и обеспечены необходимыми медицинскими средствами в полном объеме.

Кроме того, на место происшествия направлено 12 карет городской скорой помощи и 2 частные. Также передано перевязочные материалы для работы медиков на месте происшествия.

На место пожара выехал мэр Киева Виталий Кличко и заместитель по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий. В тушении пожара принимают участие 26 единиц техники киевского гарнизона ГСЧС и более 100 человек личного состава.

Читайте такжеГеращенко: ГСЧС неоднократно предупреждала владельца нефтебазы о нарушении пожарных норм

Как сообщал УНИАН, вечером 8 июня на нефтебазе "БРСМ-Нафта" в Васильковском районе Киевской области вспыхнул пожар.

Сегодня около 8 утра на нефтебазе произошел мощный взрыв. В МВД сообщили об одном погибшем и 14 пострадавших.