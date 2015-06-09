В эпицентре взрыва на нефтебазе находились 30 спасателей - Турчинов

В эпицентре мощного взрыва на нефтебазе под Киевом находились 30 спасателей.

Об этом во время брифинга с места происшествия заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, говорится в сюжете "112 Украина".

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"Сегодня произошла очень опасная ситуация, когда около восьми часов прогремел взрыв достаточно мощной силы, и в эпицентре взрыва находилось 30 спасателей. Шесть человек госпитализированы, трое - не найдены", - заявил он.

Также Турчинов отметил, что сейчас происходит локализация пожара, но опасность распространения огня все еще остается.

Как сообщал УНИАН, взрыв на нефтебазе, где вчера вспыхнул пожар, произошел сегодня около 8 утра. По состоянию на 7 утра горело 8 из 17 резервуаров с горючим.