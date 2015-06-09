Минобороны: огонь с нефтебазы может перекинуться на военный аэродром

В Министерстве обороны рассматривают вероятность распространения огня с горящей под Киевом, в Васильковском районе, нефтебазы на территорию военного аэродрома в Василькове. Военные готовы к недопущению экстренной ситуации на аэродроме. Об этом 112.ua рассказали в управлении коммуникации и СМИ Минобороны.

"Мы, точно также как и вы, рассматриваем вероятность того, что огонь с горящей нефтебазы, может распространится на территорию аэродрома. Минобороны и руководство воздушного командования "Центр" предприняли все возможные меры для недопущения такой ситуации. Все специальные службы аэродрома и личный состав приведены в полную готовность. Это в принципе объект повышенного внимания. И они не просто готовы и уверены в безопасности территории аэродрома и его объектов, но еще и выехали на подмогу ГосЧС непосредственно на место пожара", - рассказали в Минобороны.

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Напомним, пожар на нефтебазе ООО "Бытремстройматериалы" в пгт Глеваха Васильковского района Киевской области возник в 17:29 в понедельник, 8 июня. Загорелся резервуар с топливом объемом 900 кубометров. По состоянию на 09:00 9 июня спасатели сообщили о том, что огнем охвачены 16 резервуаров из 17. Один удалось потушить. Медики сообщили об 11 пострадавших, один из которых скончался.

Утром на базе прозвучала целая серия взрывов, и огонь усилился. К тушению пожара привлечена Национальная гвардия Украины. С места происшествия проведена полная эвакуация.

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По словам Авакова, из зоны возгорания нефтебазы под Киевом, где утром 9 июня прозвучала серия взрывов, вышли восемь пожарных, еще с двумя пока нет связи. Кроме того, по данному факту начато уголовное производство.

Отметим, в Василькове, в непосредственной близости от эпицентра пожара, находится военные аэродром. На аэродроме базируются истребители МиГ-29.