Прокуратура сообщила о подозрении в госизмене и объявила в розыск экс-прокурора Крыма

Бывший прокурор после оккупации полуострова в 2014 году перешла на службу в незаконно созданную «прокуратуру Республики Крым».

Прокуратура сообщила о подозрении в совершении государственной измены и объявила в розыск бывшего прокурора отдела прокуратуры Автономной Республики Крым.

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Как сообщили в пресс-службе прокуратуры АРК, экс-прокурору инкриминируют совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Ей грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет. Правоохранителями принимаются меры для установления ее местонахождения.

Установлено, что бывший прокурор после оккупации полуострова в 2014 году перешла на службу в незаконно созданную «прокуратуру Республики Крым». Находясь в должности прокурора апелляционного отдела уголовно-судебного управления, понимая незаконность уголовного преследования одного из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа, в ходе которого «решением» «Киевского районного суда г. Симферополя» ему незаконно продлена мера пресечения в виде содержания под стражей, в дальнейшем требовала оставить решение без изменений. Как результат, отметили в прокуратуре, незаконно созданный «Верховный суд Республики Крым» учел позицию «прокурора», оставив решение без изменений, и отказал «обвиняемому» в удовлетворении апелляционной жалобы.

«Своими действиями, указанный «прокурор», перейдя на сторону врага, оказывала помощь представителям иностранного государства в проведении подрывной деятельности против Украины», - говорится в сообщении.