В Винницкой области задержали криминального авторитета и депутата горсовета за вымогательство $100 тысяч

У руководителя коммерческой структуры требовали $100 тыс. за аренду земельного участка.

В Винницкой области полиция задержала криминального авторитета и депутата городского совета за вымогательство $100 тыс.

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Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции. Как установили правоохранители, с целью получения в аренду земельного участка руководитель коммерческой структуры обратился в орган местного самоуправления. Ему пообещали помочь за взятку $100 тыс. Не соглашаясь с требованиями, руководитель коммерческой структуры обратился в полицию. «В рамках процессуальных мер для документирования группы должностных лиц одного из городских советов, которые организовали коррупционный механизм выдачи земельных участков, полицейские установили причастность к этой «схеме» так называемого криминального авторитета - 41-летнего жителя города Винница и его товарища, также жителя этого города», - говорится в сообщении.

В пятницу, 7 февраля, правоохранители задержали четырех человек, депутата одного из городских советов, предпринимателя.

На месте задержания изъято $20 тыс. - первый «транш». Кроме этого, по месту жительства фигурантов изъято $46,5 тыс., 6700 евро, 75 тыс. грн и оружие.

В рамках уголовного производства будет устанавливаться причастность должностных лиц городского совета к совершению уголовного преступления.