Инвалидность за взятку: на Житомирщине врач требовал деньги у раненого бойца ООС

Медик входит в военно-врачебную комиссию военного госпиталя.

В Житомирской области врач требовал взятку у раненого участника операции Объединенных сил за содействие в назначении ему группы инвалидности.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Житомирской области, 1 февраля оперативники задержали врача, который входит в военно-врачебную комиссию военного госпиталя.

“Мужчина требовал и получил неправомерную выгоду за содействие в назначении группы инвалидности участнику операции Объединенных сил, который получил ранения в зоне боевых действий”,- уточнили в полиции.

Правоохранители задокументировали противоправные действия 33-летнего врача и задержали его сразу после передачи взятки в сумме одной тысячи долларов в служебном кабинете.

Деньги изъяты, проводятся следственные действия.

Предварительная правовая квалификация события - ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды служебным лицом, которое занимает ответственное положение) Уголовного кодекса Украины. Медику грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.