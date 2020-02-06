Ученый совет НПУ имени Драгоманова распустят из-за плагиата в диссертациях

О решении сообщили в Национальном агентстве по обеспечению качества высшего образования.

Ученый совет в столичном НПУ имени Драгоманова собираются распустить из-за плагиата в диссертациях.

Об этом в эфире Общественного сообщил председатель Национального агентства по обеспечению качества высшего образования Сергей Квит.

Читайте такжеМОН Украины рекомендует дистанционное обучение для студентов из Китая

«Наши студенты принимают участие в таких проектах, когда они пишут, я не утрирую, для студентов, возможно, например, какого-нибудь Кембриджа, и получают за это деньги. То есть, у них более главный сейчас это «гострайтинг», у нас это обычно называется плагиат. Это более наша задача. Мы имеем свою политику, свой контроль. Я могу сказать, что из-за сплагированных диссертаций мы надеемся закрыть в ближайшее время спецсовет в университете Драгоманова», — сказал Квит.

Деталей решения он не объяснил.

Как сообщал УНИАН, в 2020 году порог для поступления на бюджетные места в вузы составит не менее 125 баллов, абитуриенты смогут подать 5 заявлений на любые специальности.