Ученый совет НПУ имени Драгоманова распустят из-за плагиата в диссертациях
Ученый совет в столичном НПУ имени Драгоманова собираются распустить из-за плагиата в диссертациях.
Об этом в эфире Общественного сообщил председатель Национального агентства по обеспечению качества высшего образования Сергей Квит.
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«Наши студенты принимают участие в таких проектах, когда они пишут, я не утрирую, для студентов, возможно, например, какого-нибудь Кембриджа, и получают за это деньги. То есть, у них более главный сейчас это «гострайтинг», у нас это обычно называется плагиат. Это более наша задача. Мы имеем свою политику, свой контроль. Я могу сказать, что из-за сплагированных диссертаций мы надеемся закрыть в ближайшее время спецсовет в университете Драгоманова», — сказал Квит.
Деталей решения он не объяснил.
Как сообщал УНИАН, в 2020 году порог для поступления на бюджетные места в вузы составит не менее 125 баллов, абитуриенты смогут подать 5 заявлений на любые специальности.