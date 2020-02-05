В “1+1 медиа” возмущены обысками в редакции проекта “Гроші”

За все время существования независимой Украины это первый обыск, который проводится в офисе "1+1 медиа".

Группа "1+1 медиа" подтвердила, что офицеры СБУ устроили обыск в помещении редакции программы «Гроші», которая выходит на канале “1+1”.

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Заявление по поводу обыска обнародовано пресс-службой холдинга.

“Причины происходящего нам неизвестны. Примечательно, что за все время существования независимой Украины это первый обыск, который проводится в 1+1 медиа. Мы можем только предположить, что он связан с обличительной деятельностью программы. Обычно программа «Гроші» является источником важной информации. Мы возмущены и обеспокоены тем, что на нарушения, которые обличает редакция, реакции в большинстве случаев нет, зато журналисты сами стали заложниками своей разоблачительной деятельности”, - отмечается в заявлении.

“1+1 медиа” обратилась к журналистскому сообществу с просьбой придать ситуации максимальную огласку.

“Чтобы не дать возможности политическим силам использовать их ресурс для давления на свободу СМИ, мы обращаемся к журналистскому сообществу с просьбой не оставить эту ситуацию без внимания и придать ей максимальную огласку, не допустить посягательства на свободу слова в Украине, что напрямую связано с национальной безопасностью. Такие «визиты» к редакции программы «Гроші» являются полным нарушением журналистской неприкосновенности и давлением на независимые СМИ”, - подчеркнули в холдинге.

Кроме того, группа обращается к председателю СБУ Ивану Баканову с просьбой прокомментировать ситуацию.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля, руководитель Департамента журналистских расследований медиа-группы «1+1» Максим Шиленко заявил, что сотрудники СБУ проводят обыски в офисе, где работают журналисты проектов «Гроші» и «Секретные материалы».

В СБУ факт обысков подтвердили, однако подробностей не сообщили.

Журналисты ведут онлайн-трансляцию с места событий. Обыски связаны с делом "пленок Гончарука".