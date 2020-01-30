"Тишина, как на кладбище": Джемилев рассказал о нынешней ситуации в оккупированном Крыму

Оккупанты устраивают в оккупированном Крыму допросы даже за лайки в соцсетях.

В аннексированном Крыму вызвать "на беседу" в ФСБ могут даже за лайк или комментарий к публикации в интернете, которая не понравилась спецслужбам.

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Об этом "Апострофу" рассказал лидер крымско-татарского национального движения Мустафа Джемилев.

"Сейчас моя жена там (в Крыму - ред.). Тишина, как на кладбище. Те, кто мог говорить и высказывать свою точку зрения, или были похищены и убиты, или сидят в тюрьмах. Тех, кто молчит, - не трогают. Коллаборационисты по домам попрятались, на людях не показываются. Люди боятся друг с другом говорить на темы, кроме бытовых - молчат об Украине, оккупации. Да что говорить, если российские спецслужбы следят за интернетом, если кто лайк поставил под статью, которая не нравится россиянам, уже вызывают на разговоры в ФСБ", – сказал Джемилев.

Лидер крымских татар добавил, что президент России Владимир Путин специально игнорирует тему Крыма. Он не упомянул о полуострове в послании к Федеральному собранию, промолчал и на итоговой пресс-конференции. А во время встречи Нормандской четверки, когда президент Украины Владимир Зеленский заговорил о Крыме, Путин показательно начал рыться в бумагах и делал вид, что не расслышал.