Суд Киева освободил от ответственности члена партии Путина - прокуратура АРК

Суд удовлетворил ходатайство стороны защиты об освобождении от ответственности в связи с истечением сроков давности - более пяти лет.

Днепровский районный суд Киева освободил от ответственности по делу о посягательстве на территориальную целостность Украины сторонника аннексии Крыма, члена российской правящей партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Автономной Республики Крым Екатерина Диденко.

«Он признал свою вину в полном объеме. Однако в судебном заседании сторона защиты заявила ходатайство об освобождении от ответственности в связи с истечением сроков давности (более 5 лет - УНИАН). В результате суд удовлетворил ходатайство адвоката», - отметила она.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря 2019 года на админгранице с временно оккупированной территории АР Крым СБУ задержала Кучерявого, известного своей антиукраинской позицией.

За «заслуги» перед страной-агрессором он награжден медалью Минобороны РФ «За возвращение Крыма» и юбилейным знаком ФСБ РФ «Ветераны спецслужб России Защитникам Крыма и Севастополя».

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6 декабря СБУ объявила Кудрявому подозрение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (часть 2 статья 110 Уголовного кодекса Украины).

По материалам уголовного производства, в марте 2014 года Кудрявый вступил в так называемую «тактическую группу Автоканал Севастополя», которая координировала деятельность блокпостов и выезды боевиков незаконного вооруженного формирования «Самооборона Севастополя», а также активно противодействовала украинским военным.

10 декабря Херсонский городской суд поместил Кучерявого под домашний арест на 60 суток. Находиться под домашним арестом Кудчерявый должен был в съемной квартире в Херсоне.