В Днепропетровске трем парням предъявили обвинение в 21-ом убийстве

Прокуратура Днепропетровской области 24 марта предъявила обвинение трем злоумышленникам за совершение 21-го убийства на территории Днепропетровской и Запорожской областей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник следственного отдела прокуратуры Днепропетровской области Петр ОВЧАР.

По его словам, следствие проведено в сжатые сроки, меньше чем за 9 месяцев. П.ОВЧАР отметил, что материалы уголовного дела составляют 39 томов, вина обвиняемых полностью доказана в ходе следствия. Проведен весь комплекс судебно-медицинских экспертиз, а также экспертиза ДНК подозреваемых в убийствах и погибших людей. Судебно-психиатрическая экспертиза признала обвиняемых вменяемыми.

По словам П.ОВЧАРА, один из обвиняемых должен отвечать за совершение 21-го умышленного убийства людей при отягчающих обстоятельствах, двух покушений на умышленное убийство, четырех разбойных нападений, жестокое обращение с животными, хранение огнестрельного оружия. Этот обвиняемый свою вину не признает.

Второго сообщника преступной группы прокуратура обвиняет в 18 умышленных убийствах при отягчающих обстоятельствах, трех разбоях, жестоком обращении с животными и хранение огнестрельного оружия.

Третьего злоумышленника прокуратура обвиняет в покушении на умышленное убийство и разбойное нападение.

Двое последних обвиняемых свою вину признали частично.

Как сообщил на пресс-конференции следователь по особо важным делам прокуратуры Днепропетровской области Богдан ВЛАСЕНКО, родственники шестерых убитых злоумышленниками людей будут требовать на суде моральной компенсации от убийц в размере около 100 тыс. грн. каждому.

По его словам, в ходе следствия стражи порядка изъяли по месту жительства злоумышленников компакт-диски и мобильные телефоны с видеозаписями эпизодов убийств. Также Б.ВЛАСЕНКО уточнил, что следователи изъяли из канализационных стоков три мобильных телефона, похищенных злоумышленниками у своих жертв.

Б.ВЛАСЕНКО заявил, что по показаниям обвиняемых они совершали убийства людей с корыстных побуждений, с целью ограбления.

«Преступники снимали момент убийства людей на видеокамеру, «чтобы на старости лет было о чем вспомнить», - процитировал следователь по особо важным делам показания обвиняемых.

Сейчас обвиняемые знакомятся с материалами уголовного дела, которое должно быть направлено для рассмотрения в апелляционный суд Днепропетровской области до 23 апреля текущего года.

Как сообщал УНИАН, в июне 2007 года в Днепропетровске были задержаны трое двадцатилетних местных жителей по подозрению в совершении 21 убийства на территории Днепропетровской и Запорожской областей.