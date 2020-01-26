Смертельный коронавирус: Гончарук объяснил, почему в "Борисполе" проверяют только пассажиров прямых рейсов из Китая

Все животные, которых ввозят в Украину, также проходят обязательный ветеринарный осмотр.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил, почему в международном аэропорту "Борисполь" проверку инфракрасными термометрами проходят только те пассажиры, которые прибыли непосредственно из Китайской Народной Республики.

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Об этом он написал на странице в Facebook.

"С сегодняшнего дня, с 26 января, в аэропорту Борисполь все пассажиры прямых авиарейсов из Китая проходят температурный скрининг тела. Специалисты санитарно-карантинного подразделения Министерства здравоохранения подготовлены, укомплектованы инфракрасными термометрами и уже работают в аэропорту. Проверяют абсолютно всех пассажиров - и тех, кто приехал в Украину, и тех, кто транзитом путешествует. Почему мы ввели такой скрининг только на прямые рейсы из Китая? Потому что такие же проверки работают в других аэропортах мира. Например, если человек приезжает в Киев транзитом, например через Милан, то температурный скрининг этот человек пройдет в Милане", - рассказал Гончарук.

Также он сообщил, что сегодня украинские специалисты уже встретили первый рейс из Китая. Ни одного человека из 150, у которого были бы признаки заболевания, не выявили, все допущены на территорию Украины.

Кроме того, ветеринарные службы проводят обязательный специальный обзор всех животных, которых ввозят в Украину.

Гончарук отметил, что на сегодня в Украине не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

24 января министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что в Украине выявлены три случая подозрения на заболевание коронавирусом, два из которых не подтвердились, по третьему проводились исследования.

По данным на 25 января, вирус из центрального Китая, распространился на другие крупные города - Пекин и Шанхай, случаи заболевания также зафиксированы в США, Таиланде, Южной Корее, Японии, Австралии, Франции и Канаде.

По состоянию на 26 января количество заболевших достигло 2002 человек, умерли уже 56 человек.

С понедельника, 27 января, будут отменены все туристические туры из Китая. Внутренние рейсы и бронирование отелей через турагентства были приостановлены с 24 января, тогда как аналогичные услуги для зарубежных направлений будут прекращены с 27 января.