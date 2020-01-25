Зеленского просят запретить въезд из Китая в Украину из-за смертельного коронавируса

В одной из петиций предлагается также запретить торговлю с Китаем.

На сайте президента Украины в течение последних нескольких дней появились петиции, в которых Владимира Зеленского призывают запретить въезд в Украину из Китая и приостановить торговлю с КНР в связи с распространением коронавируса.

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Так, в обращении № 22/083442 Зеленского просят запретить торговлю с Китаем в связи со вспышкой коронавируса. Сейчас петицию подписали только 78 человек.

В обращении № 22/083468 президента призывают ввести запрет на въезд из Китая, в связи со вспышкой коронавируса. Его поддержали 145 человек.

Как сообщал УНИАН, вспышку пневмонии, вызванной до сих пор неизвестным возбудителем, зафиксировали в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в декабре 2019 года.

20 января Национальная комиссия по здравоохранению Китая впервые официально подтвердила, что инфекция может передаваться от человека к человеку.

По последним данным, на 25 января, вследствие нового вируса в Китае погиб уже 41 человек, еще более 1300 инфицированы.

Вирус уже зафиксировали за пределами Китая, в частности в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Сингапуре, Вьетнаме, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

24 января стало известно, что в Украине зафиксировали три случая подозрения на коронавирус. Два из них не подтвердились. По третьему пациенту в настоящее время проводится эпидемиологическое расследование с привлечением ведущих эпидемиологов.

Из-за вспышки заболевания Всемирная организация здравоохранения решила пока не объявлять чрезвычайное положение в сфере здравоохранения в мире.

Сейчас новая инфекция проявляется как пневмония или другие респираторные заболевания. По данным всемирной организации здравоохранения, вирус, скорее всего, передался от животных к людям, но способен также передаваться от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, кашель и затрудненное дыхание.

Ученые отмечают сходство нового коронавируса к другому вирусу, который является возбудителем потенциально смертельно опасного тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС). В результате вспышки этого заболевания в 2002-2003 годах погибли более 700 человек во всем мире. Тогда возгорание началось в Китае и всего поразило более 8 тыс. человек в 26 странах.