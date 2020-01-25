Адвокат: суд подтвердил, что предприниматель Ериняк абсолютно чист перед законом

Адвокат Семенченко уверен: вся та грязь, которая льется против Ериняка в СМИ, не соответствует действительности.

Предприниматель и меценат Юрий Ериняк является абсолютно чистым перед законом гражданином Украины, что также подтверждается вчерашним оправдательным решением суда по криминальному производству в отношении его.

Об этом рассказал в эксклюзивном комментарии корреспонденту УНИАН адвокат Владислав Семенченко, который в суде в составе группы адвокатов представлял интересы Ериняка.

Как отметил Семенченко, дело против его подзащитного тянулось с марта 2015 года.

«Основная позиция обвинения заключалась в том, что Юрий Ериняк хранил дома незарегистрированное оружие, а именно: два пистолета и боеприпасы. Но, как выяснилось во время судебных заседаний, были установлены расхождения в позиции стороны обвинения. Позиция Ериняка с самого начала была такова: найденное у него оружие ему не принадлежит, оно было подброшено или во время обыска, или до его проведения неустановленными лицами», - пояснил собеседник.

Семенченко настаивает: обвинения в адрес его клиента были надуманными. Однако, несмотря на это, прокуратура всеми силами затягивала дело против Ериняка.

В качестве доказательства расхождений в обвинениях адвокат привел показания свидетеля о том, что во время обыска в доме Ериняка он видел лишь 1 единицу оружия, и то после того, как его завели в комнату, в которой уже фактически происходили следственные действия.

«Кроме того, прокуратурой были допущены многочисленные нарушения процессуального закона, что также отображено в решении суда», - добавил Семенченко.

Адвокат подчеркнул, что совокупность всех факторов стала основанием для того, чтобы суд оправдал его клиента Ериняка.

«По этому делу был вынесен оправдательный приговор, который был оглашен 23 января», - указал он.

Собеседник агентства выразил надежду на то, что прокуратура не будет подавать апелляционную жалобу на вынесенный приговор: решением суда аннулируются все надуманные обвинения в адрес Ериняка.

В то же время Семенченко обратил внимание на тот факт, что в 2014-м году Юрием Ериняком получены справки об отсутствии судимостей, о том, что он никогда не привлекался к криминальной ответственности, не имел никаких ограничений, установленных криминально-процессуальным законом.

«Другими словами, до марта 2015 года правоохранительные органы не имели к нему никаких претензий, но в 2015 году ему было предъявлено надуманное обвинение, рассмотрение которого длилось 5 лет. Однако вчера суд признал, что Ериняк – честный и порядочный человек, который не нарушал закон», - подчеркнул адвокат.

Семенченко уверен: вся та грязь, которая льется против Ериняка в СМИ, не соответствует действительности.

«Если он преступник, то тогда предъявляйте обвинение и реальные его доказательства, и будем разбираться в суде, - предлагает адвокат, - Я знаю его с 2000-го, а работаю с ним с 2014- го года. Я могу с уверенность сказать, что он честный человек. А наговаривают ложь и выдумки возможно, как раз, потому что он слишком честен».