На Одесщине жителей нескольких домов эвакуировали из-за муляжей мин
00:23, 02 июня 2015Общество
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В Котовске Одесской области из-за брошенных детьми на улице муляжей противотанковых мин эвакуировали жителей нескольких многоквартирных домов.
На Одесщине жителей нескольких домов эвакуировали из-за муляжи мин / фото УНИАН
Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, вечером 31 мая в милицию поступило сообщение от оператора службы «101» о том, что на одной из улиц города, недалеко от жилых домов, находятся два металлических предмета округлой формы, похожих на противотанковые мины. Участок оцепили, жителей близлежащих домов эвакуировали. На место происшествия вызвали пиротехников.
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Установлено, что предметы из заброшенного здания вынес 10-летний мальчик, чтобы показать своему 9-летнему другу. Дети, поиграв, оставили «мины» на улице.
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