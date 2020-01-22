Минюст хочет "переселить" украинских заключенных в индивидуальные камеры

В министерстве планируют усовершенствовать существующую систему распределения, направления и перевода осужденных.

Министерство юстиции планирует перезагрузку пенитенциарной системы и системы пробации, ресоциализации осужденных, создание механизмов защиты пострадавших от противоправных посягательств.

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Об этом заявил заместитель министра юстиции Украины Александр Банчук, сообщила пресс-служба правительства.

По его словам, вместе с международными партнерами министерство активно работает над расширением перечня видов наказаний, альтернативных лишению свободы.

«Речь идет о таких видах наказаний, как пробационный надзор, увеличение оснований для условно-досрочного освобождения, распространение пробации лиц, освобожденных условно-досрочно, и другие меры, которые должны быть направлены на гуманизацию уголовного законодательства. Сейчас мы разрабатываем соответствующий законопроект вместе с нашими коллегами из пробации и Департамента правосудия», - сообщил Банчук.

Следующая цель, как добавил заместитель министра Виталий Василик, касается улучшения условий содержания под стражей осужденных и лиц, содержащихся под стражей. Для этого нужно создать предпосылки для перехода от коллективной системы содержания к индивидуальной, что значительно облегчит выполнение функций работниками пенитенциарной системы.

«Реализация поставленных целей и задач невозможна без людей, которые работают в этой системе, их роль является определяющей», - подчеркнул замминистра.

Василик акцентировал внимание на необходимости проведения полной инвентаризации всех учреждений и учета всех осужденных, которые там находятся, а также неотложность строительства, ремонта и реконструкции объектов учреждений. Последнее задание должно быть выполнено благодаря перераспределению и экономии внутренних ресурсов.

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«Мы должны привести условия содержания лиц под стражей в соответствие со стандартами ООН и Совета Европы. Без этого невозможно двигаться дальше и быть уверенным, что данный план не останется только декларацией», - добавил чиновник.

Кроме того, по словам Василика, нужно создать прозрачный и эффективный механизм внутренних пенитенциарных инспекций, при этом в процесс должны быть вовлечены и другие правоохранительные органы, чтобы результат этих инспекций имел соответствующие последствия в виде открытых уголовных производств.

«Следующая задача, которую мы поставили перед собой и которая должна быть выполнена по поручению министра юстиции в ближайшее время, - совершенствование существующей системы распределения, направления и перевода осужденных. Сегодня этот механизм содержит большую коррупционную составляющую. Мы должны сделать систему размещения осужденных максимально прозрачной и эффективной. У нас уже есть наработки и в ближайшее время должны появиться правовые институциональные механизмы и нормативная база, которая урегулирует этот вопрос», - подытожил Василик.