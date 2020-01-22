День Соборности Украины: лучшие открытки и поздравления с праздником

Поздравительные рисунки и картинки, а также стихотворные поздравления по случаю праздника 22 января.

Сегодня, 22 января, Украина празднует День Соборности. Именно в этот день 101 год назад, в 1919 году, состоялось ключевое для современной Украины событие на пути к единству и независимости государства – провозглашение Акта Воссоединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР).

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Несмотря на непродолжительный союз, событие оставило весомый след в истории украинского государства.

Празднование Дня Соборности началось с 1990 года, хотя официальный статус праздник получил лишь в 1999 году указом президента Украины Леонида Кучмы.

Главной традицией праздника является акция "Украинская волна" – создание "живой цепи" единения. Наибольшая "живая цепь" была создана в ночь с 21 на 22 января в 1990 году, соединив между собой Львов и Киев, что символизировало единство между западом страны и столицей.

Поздравления с Днем Соборности Украины в стихах

***

День соборности Украины,

Отмечает сегодня народ.

Кто-то в танце сейчас танцует,

Кто-то в хоре сейчас поет.

В этот день мы обрели свободу,

Получили свой суверенитет.

Легче стало жить народу,

Ведь ничего свободы лучше нет.

***

День соборности сегодня

В нашей славной Украине.

Я желаю, чтобы были

Мы сплочены и едины.

Процветает пусть держава,

Счастлив будет пусть народ,

Каждый новый год достаток

И удачу нам несет.

***

С Днем соборности сегодня

Поздравляю я тебя,

Пусть лишь только процветает

Наша вольная страна.

Жить всегда под небом мирным

Пожелаю в день особый,

С верой в лучшее вступать

В каждый день желаю новый.

***

В этот важный праздник украинцы,

Обретали свой суверенитет,

Ничего дороже нет свободы,

И желаннее её на свете нет!

Сохранить, что есть и приумножить,

Дать отпор, когда наступит враг!

Подчинить никто себе не сможет,

Покорить наш дух нельзя никак!

А страна и дальше развивается,

Уваженье в мире обретёт!

Укрепляет связи иноземные,

Население пусть возрастёт!

***

День соборности отметит

Украинский весь народ,

Каждый украинец счастье

В этот праздник пусть найдет,

Вспомним мы сегодня вместе

Про единство всей страны,

Мир царит пусть в Украине,

И не будет пусть войны!

***

Гордо реет сине-желтый флаг –

Сегодня День соборности Украины.

Боролись мы за то, чтоб было так,

Что запад и восток всегда были едины.

И весь народ единою стеной

Хранит свой дом от бури и распада.

Воскликнем дружно всей страной –

Слава Украине! Героям слава!

***

Единство – великая сила.

Народ твой – надежный оплот.

И как бы история не колесила,

Он стойко по жизни идет

Могучею цепью единой,

И полон высокой гордости.

Сегодня тебя, Украина,

Поздравляю я с Днем соборности!

С Днем Соборности Украины – поздравительные картинки и открытки

Поздравления ко Дню Соборности в прозе

***

22 января украинский народ ежегодно празднует День Соборности Украины. Пусть ум, воля и любовь к родному краю сплачивают нас для осуществления высокой цели – процветания соборной независимой демократической могучей Украины, надежного залога благосостояния и счастливой жизни ее народа.

***

Поздравляю с Днём соборности Украины и пожелать от души хочу единого духа народа, великой силы и могущества, крепкой дружбы и братской помощи, взаимоуважения и понимания, верных целей и высоких стремлений, одного чистого и мирного неба на всех.

***

Поздравляю с Днём соборности Украины и от души желаю всегда любить свою страну, гордиться своей историей и своим народом. Пусть Украина будет гордой птицей в стае мировых стран, пусть каждый день дарит украинцам свободу мысли, ощущение счастья, мир и светлую надежду.

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С Днем Соборности Украины поздравляю. Это один из важнейших праздников нашей страны, символизирующий то, что мы все — это один народ и никакие рубежи не смогут нас разделить. Давайте же никогда, какие бы невзгоды нас ни ждали, не будем об этом забывать.