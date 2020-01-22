День Соборности Украины: лучшие открытки и поздравления с праздником
Сегодня, 22 января, Украина празднует День Соборности. Именно в этот день 101 год назад, в 1919 году, состоялось ключевое для современной Украины событие на пути к единству и независимости государства – провозглашение Акта Воссоединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР).
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Несмотря на непродолжительный союз, событие оставило весомый след в истории украинского государства.
Празднование Дня Соборности началось с 1990 года, хотя официальный статус праздник получил лишь в 1999 году указом президента Украины Леонида Кучмы.
Главной традицией праздника является акция "Украинская волна" – создание "живой цепи" единения. Наибольшая "живая цепь" была создана в ночь с 21 на 22 января в 1990 году, соединив между собой Львов и Киев, что символизировало единство между западом страны и столицей.
Поздравления с Днем Соборности Украины в стихах
***
День соборности Украины,
Отмечает сегодня народ.
Кто-то в танце сейчас танцует,
Кто-то в хоре сейчас поет.
В этот день мы обрели свободу,
Получили свой суверенитет.
Легче стало жить народу,
Ведь ничего свободы лучше нет.
***
День соборности сегодня
В нашей славной Украине.
Я желаю, чтобы были
Мы сплочены и едины.
Процветает пусть держава,
Счастлив будет пусть народ,
Каждый новый год достаток
И удачу нам несет.
***
С Днем соборности сегодня
Поздравляю я тебя,
Пусть лишь только процветает
Наша вольная страна.
Жить всегда под небом мирным
Пожелаю в день особый,
С верой в лучшее вступать
В каждый день желаю новый.
***
В этот важный праздник украинцы,
Обретали свой суверенитет,
Ничего дороже нет свободы,
И желаннее её на свете нет!
Сохранить, что есть и приумножить,
Дать отпор, когда наступит враг!
Подчинить никто себе не сможет,
Покорить наш дух нельзя никак!
А страна и дальше развивается,
Уваженье в мире обретёт!
Укрепляет связи иноземные,
Население пусть возрастёт!
***
День соборности отметит
Украинский весь народ,
Каждый украинец счастье
В этот праздник пусть найдет,
Вспомним мы сегодня вместе
Про единство всей страны,
Мир царит пусть в Украине,
И не будет пусть войны!
***
Гордо реет сине-желтый флаг –
Сегодня День соборности Украины.
Боролись мы за то, чтоб было так,
Что запад и восток всегда были едины.
И весь народ единою стеной
Хранит свой дом от бури и распада.
Воскликнем дружно всей страной –
Слава Украине! Героям слава!
***
Единство – великая сила.
Народ твой – надежный оплот.
И как бы история не колесила,
Он стойко по жизни идет
Могучею цепью единой,
И полон высокой гордости.
Сегодня тебя, Украина,
Поздравляю я с Днем соборности!
С Днем Соборности Украины – поздравительные картинки и открытки
Поздравления ко Дню Соборности в прозе
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22 января украинский народ ежегодно празднует День Соборности Украины. Пусть ум, воля и любовь к родному краю сплачивают нас для осуществления высокой цели – процветания соборной независимой демократической могучей Украины, надежного залога благосостояния и счастливой жизни ее народа.
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Поздравляю с Днём соборности Украины и пожелать от души хочу единого духа народа, великой силы и могущества, крепкой дружбы и братской помощи, взаимоуважения и понимания, верных целей и высоких стремлений, одного чистого и мирного неба на всех.
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Поздравляю с Днём соборности Украины и от души желаю всегда любить свою страну, гордиться своей историей и своим народом. Пусть Украина будет гордой птицей в стае мировых стран, пусть каждый день дарит украинцам свободу мысли, ощущение счастья, мир и светлую надежду.
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С Днем Соборности Украины поздравляю. Это один из важнейших праздников нашей страны, символизирующий то, что мы все — это один народ и никакие рубежи не смогут нас разделить. Давайте же никогда, какие бы невзгоды нас ни ждали, не будем об этом забывать.