В Луцке мужчина во время конвоирования в суд выпрыгнул из окна многоэтажки и погиб

Мужчину должны были судить за совершение нескольких магазинных краж.

В Луцке 31-летний местный житель во время конвоирования правоохранителями в суд выпрыгнул из окна многоэтажки и погиб.

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Как сообщает сектор коммуникации Главного управления Национальной полиции в Волынской области, инцидент произошел сегодня утром на бульваре Дружбы Народов.

Согласно сообщению, в прошлом году в ходе досудебного расследования полицейские установили причастность жителя Луцка к совершению ряда магазинных краж. Ему объявили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт с материалами уголовного производства был направлен в суд. Однако подозреваемый игнорировал судебные решения и скрывался. Решением Луцкого городского суда его объявили в розыск.

«Полицейские установили местонахождение правонарушителя и задержали его. Во время конвоирования в суд злоумышленник вырвался и выпрыгнул из окна лестничной клетки между шестым и седьмым этажами многоэтажки. От полученных телесных повреждений мужчина скончался», - говорится в сообщении.

Известно также, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

Следователи предварительно квалифицируют происшествие по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с примечанием «самоубийство».