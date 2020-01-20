Стало известно, где будут избирать меру пресечения задержанному в Херсоне Павловскому

Следствие считает, что фигурант дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, бывший помощник народного депутата Игорь Павловский создал и возглавил преступную организацию, которая занималась организацией массовых беспорядков, запугиванием, избиениями людей и поджогами автомобилей жителей Херсонщины для прекращения их общественной деятельности.

Задержанному сегодня в Херсоне фигуранту дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, бывшему помощнику народного депутата Игорю Павловскому будут избирать меру пресечения в Киеве.

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Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. Напоминается, что прокуроры Офиса генерального прокурора во взаимодействии со следователями органов Службы безопасности Украины и при поддержке подразделений Национальной полиции 20 января в Херсоне и области провели спецоперацию, чтобы пресечь деятельность преступной организации, которая запугивала жителей и совершала насилие и поджоги чужого имущества.

В целом проведено 35 обысков, сообщено о подозрении 9 гражданам.

Один из подозреваемых - бывший помощник народного депутата предыдущих созывов, который в другом производстве обвиняется в помощи нападавшим на Гандзюк, скрылся от следствия (ч.1 ст.396 Уголовного кодекса).

Следствие считает, что он создал и возглавил преступную организацию, которая занималась организацией массовых беспорядков, запугиванием, избиениями людей и поджогами автомобилей жителей Херсонщины для прекращения их общественной деятельности (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 294 Уголовного кодекса).

Это лицо задержано и будет доставлено в Киев для избрания меры пресечения.

Кроме того, в этом уголовном производстве сообщено о подозрении лицу, которое было руководителем группы нападавших на Гандзюк и сейчас находится в местах лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

Одновременно проводились обыски по уголовному производству по факту нападения на Гандзюк. Следователи искали дополнительные доказательства, которые помогли бы выяснить, как планировали и совершили нападение, а также установить связи заказчиков и организаторов преступления с криминальной средой, источники их финансирования. Изъяты значительные суммы средств в наличных (гривни, доллары, евро, российские рубли и польские злотые, эквивалентом более 1 миллиона 100 тыс. грн). В настоящее время прокуроры анализируют полученную информацию и ее ценность для следствия.

Справка УНИАН. Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.

6 июня 2019 года исполнителей преступления были осуждены. Организатор исполнения покушения на убийство Гандзюк Сергей Торбин приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Никита Грабчук получил 6 лет тюрьмы. Обвиняемые в пособничестве Владимир Васянович и Виктор Горбунов приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вячеслав Вишневский получил 4 года заключения.

Также по делу об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин (находится в международном розыске), председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и Павловский - бывший помощник народного депутата от "БПП" Николая Паламарчука.

Кроме того, общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев и экс-заместитель председателя ОГА Евгений Рищук.