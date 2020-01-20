Оккупанты с начала года оставили более 500 людей ночевать в опасной "серой" зоне возле КПВВ

После завершения определенного времени работы КПВВ оккупанты массово пропускают людей на подконтрольную украинской власти территорию.

Оккупанты с начала года оставили более 500 человек на ночевку перед контрольными пунктами въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Читайте такжеОхранник в СИЗО признался, что ждет освобождения Донецка от "русского мира" - освобожденный из плена "ДНР"

В ГНСУ заявили, что пророссийские наемники "не выполняют взятых на себя обязательств по ритмичному и безопасному пропуску лиц через линию разграничения и целенаправленно создают значительные накопления транспортных средств на временно оккупированной территории». При этом, отмечается в сообщении, после завершения определенного времени работы КПВВ массово пропускают людей на подконтрольную украинской власти территорию.

«Такие провокации потенциально опасны для жизни и здоровья людей, поскольку они вынуждены пересекать линию разграничения в темное время суток. При этом есть высокий уровень риска не добраться до контролируемой территории и остаться на ночлег в так называемой «серой зоне», - заявили пограничники.

Так, по данным ГНСУ, с начала 2020 года оккупанты уже трижды после закрытия КПВВ заставляли граждан идти к так называемой «серой зоне», оставляя людей в потенциальной опасности.

«Во всех случаях, учитывая потенциальную опасность во время пребывания людей в «серой зоне» ночью, по решению командующего Объединенных сил, работу контрольных пунктов продлили. Пограничники организовали мероприятия по дополнительному оформлению и пропуску более 500 граждан через линию разграничения», - говорится в сообщении.

В связи с этим командование Объединенных сил обращается к гражданам с просьбой при планировании своих поездок, особенно через КПВВ «Майорское» и «Новотроицкое», учитывать время года и время суток для безопасного пересечения линии разграничения, в соответствии с зимним графиком работы КПВВ - с 08:00 до 17:00.