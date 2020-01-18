На Крещение у водоемов будет дежурить более 3 тысяч спасателей – ГСЧС

Госслужба по чрезвычайным ситуациям призывает граждан ответственно относиться к собственной жизни и жизни своих родных и придерживаться правил поведения на воде.

На Крещение в Украине вблизи водоемов будут дежурить более 3 тыс. спасателей и 590 единиц техники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, в каждом регионе определены места, куда граждане могут прийти и окунуться в воду.

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Возле этих мест дежурят спасатели, водолазы ГСЧС и медицинские работники. В частности, на водоемах уже установлено около 1 тыс. спасательных постов со средствами спасения людей на воде. Всего в этот день на водных объектах дежурят более 3000 спасателей и 590 единиц техники ГСЧС.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям призывает граждан ответственно относиться к собственной жизни и жизни своих родных, соблюдать правила поведения на водоемах во время Крещения и в случае опасности немедленно звонить в Службу спасения по номеру "101".

Уже завтра весь православный мир будет праздновать один из самых важных дней в церковном календаре. Ежегодно 19 января отмечается праздник Крещения. Чем именно примечателен этот праздник, с чем он связан и как правильно его отметить - читайте в материале УНИАН.