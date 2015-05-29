Сумщину засыпало аномально большим градом (фото)

14:27, 29 мая 2015
Общество
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В Сумской области в четверг вечером прошел сильный ливень со шквальным ветром.

0542.ua

Как сообщает местный сайт 0542.ua в пятницу, 29 мая, местами дождь перерос в мощный град. Размер градин достигал 30-35 миллиметров.

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0542.ua

Как сообщили в Гидрометцентре Сумской области, град прошел полосой через пос. Сад, Косовщину, Анновку и ушел в сторону с. Николаевки.

0542.ua

Отмечается, что стихия нанесла значительный ущерб аграриям, побив  посевы на полях и огородах.

0542.ua

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