Сумщину засыпало аномально большим градом (фото)

Как сообщает местный сайт 0542.ua в пятницу, 29 мая, местами дождь перерос в мощный град. Размер градин достигал 30-35 миллиметров.

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Как сообщили в Гидрометцентре Сумской области, град прошел полосой через пос. Сад, Косовщину, Анновку и ушел в сторону с. Николаевки.

Отмечается, что стихия нанесла значительный ущерб аграриям, побив посевы на полях и огородах.