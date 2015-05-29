Сумщину засыпало аномально большим градом (фото)
14:27, 29 мая 2015Общество
2566 0
В Сумской области в четверг вечером прошел сильный ливень со шквальным ветром.
Стихия нанесла значительный ущерб аграриям / 0542.ua
Как сообщает местный сайт 0542.ua в пятницу, 29 мая, местами дождь перерос в мощный град. Размер градин достигал 30-35 миллиметров.
Читайте такжеВо Львовской области в результате непогоды затоплены десятки домов
Аномально большой град на Сумщине / 0542.ua
Как сообщили в Гидрометцентре Сумской области, град прошел полосой через пос. Сад, Косовщину, Анновку и ушел в сторону с. Николаевки.
Аномально большой град на Сумщине / 0542.ua
Отмечается, что стихия нанесла значительный ущерб аграриям, побив посевы на полях и огородах.
Аномально большой град на Сумщине / 0542.ua
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter