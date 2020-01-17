На акции в Киеве требуют уволить уличенного в коррупции Сытника с поста главы НАБУ (фото)

Активисты вышли на митинг с требованием снять Артёма Сытника с поста главы НАБУ.

На акции протеста под Офисом президента в Киеве активисты потребовали отставки уличенного в коррупции директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артёма Сытника.

Отметим, ранее Ровенский апелляционный суд признал Артёма Сытника виновным в коррупционном правонарушении. Причиной стал дорогой отдых главы НАБУ в охотничьем хозяйстве "Полесское-Сарны", который оплатил другой человек, что фактически является взяткой. В итоге Сытник был внесён в реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

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Активисты вышли под Офис президента с плакатами "Артём Сытник - позор и увольнение!", "Требуем уволить коррупционера Сытника!", Артём Сытник - коррупционер! Вон из НАБУ!" и другими.

Они выразили возмущение тем, что антикоррупционное ведомство возглавляет человек, которого суд признал коррупционером. Активисты настаивают на том, что Сытник должен быть уволен с поста главы НАБУ, так как его руководство органом дискредитирует саму идею борьбы с коррупцией в Украине и бросает тень на всю украинскую власть.

Напомним, подозрение в коррупционном преступлении было выдвинуто Артёму Сытнику ещё при прошлой власти. Однако тогда он так и не был отправлен в отставку. Вышедшие на акцию протеста активисты надеются, что новая власть окажется более принципиальной в вопросе борьбы с коррупцией.