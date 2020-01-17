В Украину вернулись эксперты МАУ, принимавшие участие в расследовании катастрофы украинского самолета в Иране

Сразу после прилета они почтить память погибших в терминале аэропорта.

В Украину вернулись сотрудники авиакомпании «Международные авиалинии Украины», которые принимали участие в расследовании катастрофы Boeing 737 в Иране.

Об этом сообщил президент авиакомпании «Международные авиалинии Украины» Евгений Дыхне на странице в Facebook.

«Сегодня утром в аэропорту «Борисполь» встретили коллег, которые принимали участие в расследовании трагедии PS752 в Иране. Для каких-то разговоров не было сил, и ситуация им особенно не способствует. Крепкие объятия и рукопожатия были куда более красноречивыми», - написал он.

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По словам Дыхне, после прилета Андрей Василенко, Владислав Петренко и Андрей Фомичев сразу пошли на первый этаж терминала D для того, чтобы почтить память погибших.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране потерпел крушение украинский самолет «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. Пассажиры и экипаж погибли.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

В Иран была направлена экспертная группа из Украины.

11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбитии самолета.

14 января спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые работали на месте катастрофы украинского самолета в Иране, вернулись в Украину.