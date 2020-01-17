Рада поддержала постановление относительно социальной защиты детей

Кабинету министров поручено принять ряд мер.

Верховная Рада поддержали за основу и в целом проект постановления "О состоянии социальной защиты детей и неотложных мерах, направленных на защиту прав ребенка в Украине". Этот документ поддержал 351 народный депутат.

Соответствующее решение приняли 17 января во время заседания ВР.

Согласно с проектом постановления, предлагается утвердить комплекс мер, которые должны способствовать улучшению положения украинских детей. Также рекомендуется усовершенствовать деятельность центральных и местных органов исполнительной власти относительно обеспечения и соблюдения прав ребенка в Украине.

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Кроме того, Кабмину, среди прочего, поручено: разработать и внести в Раду проект закона о совершенствовании процедуры лишения и восстановления родительских прав, обеспечить совершенствование процедуры пересечения детьми линии разграничения, выдаче паспортов граждан Украины детям, которые проживают на оккупированных территориях, выдаче документов детям в возрасте до трех лет, которые впервые пересекают линию разграничения, разработать и утвердить порядок выезда детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, за границу на обучение, разработать стандарт государственной статистики по сбору и обобщению единых и объективных статистических данных по случаям насилия в отношении детей и с участием детей.

Напомним, 15 января Кабмин утвердил законопроект, который предусматривает усиление ответственности за вовлечение детей в преступную деятельность. Документ после этого направили на рассмотрение в ВР. Законопроєктом, предлагалось установить уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в незаконных военизированных или вооруженных формирований. Преступление будет караться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.