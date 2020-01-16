В Украине вступил в силу закон о создании реестра педофилов

Закон предусматривает создание Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего.

В Украине вступил в силу закон о создании Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего.

В госреестре будут данные об осужденных за половые преступления против малолетних, в том числе о людях со снятой и погашенной судимостью. Доступ к реестру будут иметь правоохранители. Они смогут проверить наличие данных о человеке, который хочет возглавить детсад, школу, детскую больницу или любое другое заведение для детей, пишет 112.ua.

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Информация о лице вносится в реестр на основании обвинительного приговора суда, а если преступление было совершено до создания реестра, то на основании постановления суда по месту проживания или по ходатайству прокурора, по месту отбывания наказания.

Кроме того, закон повышает планку минимального срока заключения за секс с детьми до 14 лет с 8 до 10 лет (речь идет о действиях сексуального характера, связанных с вагинальным, анальным или оральным проникновением в тело другого лица с использованием гениталий или любого другого предмета).

Если нарушитель ранее был уличен в сексе с детьми до 14 лет, половых сношениях или развратных действиях с людьми до 16 лет - это станет поводом для заключения за следующее нарушение на 15 лет или пожизненно. Такое же наказание предусмотрено для случаев, когда лицо обвиняется в сексуальном насилии (действиях сексуального характера без проникновения) по отношению к ребенку до 14 лет, а ранее лицо было осуждено за секс с людьми до 14 лет, половые сношения или разврат по отношению к лицам до 16 лет.