В Ивано-Франковске показали найден бидон с документами УПА (фоторепортаж)

Документы были в бидоне, на который случайно наткнулись местные жители, пишет в четверг, 28 мая, местное издание Фиртка.

По словам директора музея Ярослава Коретчука, бидон находился на глубине 20 см и на нем не было крышки, а это говорит о том, что он был рабочий и его не готовили к консервации, а при определенных обстоятельствах просто оставили.

Напомним, неделю назад в селе Пистынь Косовского района также был найден бидон с документами УПА.

“Мы провели осмотр места и обнаружили, что вокруг этого бидона имеется девять углублений в почве, что свидетельствует о том, что там располагался повстанческий лагерь, целая повстанческая сотня, – говорит Коретчук, – вероятнее, неподалеку от своего расположения воины УПА и закопали бидон”.

Читайте такжеВ Карпатах обнаружили массовое захоронение бойцов УПА и гражданского населенияВ документах – списки украинских повстанцев, отчеты, данные на сотрудников НКВД и коммунистов: откуда они родом и какой национальности, а также ход выборов 1946 года в Верховную раду УССР.

Документы сильно повреждены, ведь бидон разделен пополам и туда попали почва, земля и вода. Сейчас специалисты пытаются привести бумаги в надлежащее состояние.

“Мы сначала легонько смываем грунт и глину из документов, потому что если их высушить, глина затвердеет и уничтожит документ, – говорит ведущий научный сотрудник музея Василий Тымкив, – поэтому мы уже очищенный от грязи лист отмачиваем в воде, затем постепенно лист за листом отделяем и выкладываем на стекло”.

По словам Коретчука, на восстановление найденных документов уйдет минимум полгода. А далее планируют обработать их и издать небольшой сборник материалов.