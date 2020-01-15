Суд поместил под ночной домашний арест завхоза одесского колледжа, в котором из-за пожара погибли 16 человек

Подозреваемая утверждает, что к пожарной безопасности учебного заведения отношения не имела.

Киевский районный суд Одессы поместил под ночной домашний арест подозреваемую в халатности заведующую хозяйственной частью колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где в декабре 2019 года из-за пожара погибли 16 человек.

Как сообщили УНИАН в суде, мера пресечения избрана сегодня.

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По версии следствия, в 2014 году была проведена плановая проверка учебного заведения сотрудниками ГСЧС, которые составили акт о грубых нарушениях законодательства по пожарной безопасности и вынесли предписание об их устранении.

Отмечается, что с этими документами ознакомили ответственное за соблюдение правил противопожарной безопасности лицо – заведующую хозяйственной частью.

Однако, по данным правоохранителей, завхоз не предприняла меры по фактическому устранению имеющихся нарушений и не обеспечила возможность беспрепятственной эвакуации учащихся и персонала в день трагедии.

Подозреваемая Татьяна Хомич утверждает, что в ее обязанности входил лишь контроль за соблюдением санитарных норм (чистоты) в учебном заведении, а также обеспечение канцтоварами, а пожарная безопасность - вне ее компетенции.

Как утверждает представитель защиты, за противопожарную безопасность отвечает другой сотрудник колледжа.

Рассмотрев ходатайство, судья частично его удовлетворил - Хомич избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 60 суток с запретом покидать место жительства с 22:00 до 6:00.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря 2019 года в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого составляла 4 тыс. кв. м. В этом угловом доме размещались 19 различных организаций, учреждений.

Вследствие пожара погибли 16 человек, пострадали более 30 человек.

Правительственная комиссия назвала причиной пожара в колледже возгорания бытового электрооборудования.

Правоохранители объявили о подозрении в служебной халатности директору колледжа Любови Кочерге, завхозу учебного заведения и бывшему начальнику ГУ ГСЧС в Одесской области Виктору Федорчаку.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, в связи с пожаром ГБР проводит расследование по факту служебной халатности сотрудников регионального главка ГСЧС (ч. 2 ст. 367 УКУ).

В связи с пожаром были уволены начальник Главного управления ГСЧС в Одесской области Федорчак и его заместитель Михаил Вовк.