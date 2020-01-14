Экс-главе одесской ГСЧС объявили подозрение из-за многочисленных пожаров в городе

Бывшему чиновнику инкриминируется ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.

Сегодня, 14 января, Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему начальнику Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области Виктору Федорчаку.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Экс-чиновник подозревается в ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

В результате этого, добавили в ГБР, в 2017 и 2019 годах на территории Одессы произошли четыре масштабных пожара: в детском оздоровительно-спортивном комплексе "Виктория", в Одесском областном центре психического здоровья, в отеле "Токио стар" и в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Во время этих пожаров погибли 32 человека, а материальный ущерб оценивается в 4,9 миллиона гривень.

В случае доказательства вины экс-чиновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.