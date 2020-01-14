Одного из командиров севастопольского "Беркута" будут судить за государственную измену

Обвинительный акт против него направили в суд.

Заместителя командира роты милиции особого назначения "Беркут", которая располагалась в Севастополе, будут судить по обвинению в государственной измене.

Как сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, обвинительный акт относительно него сегодня был направлен в суд.

"Установлено, что с 27 февраля 2014 года до 20 марта 2014 года правоохранитель, совместно с вооруженным подчиненным ему личным составом роты "Беркута", организовал проверку документов граждан и их транспортных средств на КПВВ "Чонгар" для недопущения на территорию АР Крым представителей международных организаций (ООН, ОБСЕ), работников государственных и правоохранительных органов Украины", - сообщили в ГБР.

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Правоохранители отмечают, что целью этих действий было беспрепятственное проведение так называемого референдума в Крыму о его отделении от Украины.

"После временной оккупации территории автономной республики и города Севастополя указанное лицо было назначено исполняющим обязанности командира незаконно созданного специального муниципального подразделения милиции "Беркут" в г. Севастополе. Действия милиционера повлекли тяжкие последствия в виде потери части территории государства", - говорится в сообщении.

Заочное досудебное расследование в производстве осуществляли следователи ГБР. В случае доказательства вины мужчине грозит от 12 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.