Подозреваемому в убийстве Окуевой избрали меру пресечения: на суде его усиленно охраняли

12 января глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала группу киллеров, которых подозревают в убийстве Амины Окуевой.

Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 11 марта Игорю Редькину, подозреваемому в убийстве добровольца Амины Окуевой.

Как передает корреспондент УНИАН, суд полностью удовлетворил ходатайство стороны обвинения, избрав Редькину меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

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Защитники Редькина заявляют, что будут обжаловать это решение в суде апелляционной инстанции.

Следует отметить, что Редькин ранее не судим, однако проходит как подозреваемый еще по двум уголовным производствам: об убийстве директора компании Caparol, совершенном в сентябре 2016 года, и начальника отдела рекламы Киевского метрополитена - в январе 2019 года.

Кроме того, Редькина усиленно охраняли: трое правоохранителей с автоматами находились возле стеклянного бокса для подозреваемых, еще несколько конвоиров с автоматами дежурили в коридоре. Также во время заседания суд не разрешил Редькину сесть рядом со своими адвокатами.

Как сообщал УНИАН, 30 октября 2017 года неизвестные обстреляли автомобиль супругов добровольцев АТО Окуевой и Адама Осмаева на железнодорожном переезде в Киевской области. Окуева погибла, ее муж получил ранение.

12 января 2020 года в прокуратуре Киевской области заявили о задержании исполнителей убийства Окуевой и покушения на убийство ее мужа Осмаева.

13 января во полиции заявили, что подозреваемый в причастности к убийству Окуевой является членом преступной организации, но вину в совершении преступления не признает. Этот человек - выходец из Дагестана, но долгое время уже является гражданином Украины.