Украинцы стали реже ездить в Россию – пограничники

В 2018 году на участке границы между Украиной и Россией пограничники оформили более 11 млн человек, а в прошлом году - меньше 10 млн. При этом границу с РФ пересекли на 800 тысяч украинцев меньше (7 млн человек).

В Государственной пограничной службе заявили о существенном, почти на 10%, уменьшении пассажиропотока на границе между Украиной и РФ в течение 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В 2019 году украинские пограничники осуществили оформление и проверку документов рекордного количества граждан - более 102 млн человек.

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В Госпогранслужбе отметили, что все больше путешественников, как в Украину, так и за пределы нашего государства, предпочитают воздушный транспорт. В частности, в прошлом году самолетами украинскую границу пересекли более 20,6 млн человек, что на 23% превышает показатель предыдущего года (16,7 млн человек). Доля украинцев среди путешественников, которые выбрали воздушные путешествия, возросла еще больше - более чем на 30% (с 11,6 млн человек в 2018 году до 15,1 млн человек в 2019 году).

Морским транспортом украинскую границу в 2019 году пересекли почти 400 тыс. человек. Этот показатель в общем пассажиропотоке хоть и незначительный, но по сравнению с 2018 годом он вырос на 11,5%, говорится в сообщении.

«Что касается пунктов пропуска на сухопутных участках госграницы Украины, то пассажиропоток с Евросоюзом в 2019 году оставался на уровне 2018 года. В прошлом году границу Украины со странами ЕС пересекли более 36,7 млн человек», - добавили в ведомстве.

Почти на 10% уменьшился пассажиропоток на российско-украинской границе. «Если в 2018 году на этом участке пограничники оформили более 11 млн человек, то в 2019 году - меньше 10 млн. При этом границу с Россией пересекли на 800 тыс. украинцев меньше (7 млн человек)», - говорится в сообщении.

Также в 2019 году существенно уменьшилось количество граждан, которые пересекли границу с Беларусью (на 9%) и Молдовой (на 6,1%).