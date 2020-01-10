В Днепре врачи всю ночь боролись за жизнь тяжело раненного бойца

Боец получил тяжелое минно-взрывное ранение в поселке Широкино.

В Днепр доставили бойца, который получил тяжелое ранение в поселке Широкино.

Об этом в Facebook пишет главный врач областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

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В Днепр ночью из госпиталя Мариуполя был доставлен 46-летний сержант ВСУ Владимир, родом из Харьковской области.

Боец получил тяжелое минно-взрывное ранение в поселке Широкино.

"Вчера вечером в 20:30 доставлен в Мечникова на аппарате ИВЛ. Кровопотеря, крайне тяжелое. Срочно подан в операционную. Всю ночь врачи боролись за спасение бойца. МВТ, сотрясение головного мозга, ранения грудной клетки и брюшной стенки. Очень пострадали кисти рук, контузия с проникающим ранением в угол левого глаза, ранение правого глаза. До утра шли операции", – пишет Рыженко.

Врачам удалось спасти бойца и привести его в чувство.